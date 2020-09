Basket A2 – Prima passerella per gli Stings, Negri chiama a raccolta i tifosi: “Inizia una nuova avventura”

Mantova Inizia ufficialmente oggi la stagione degli Stings. Appuntamento al Dlf alle ore 18 per la consegna del materiale e poi, alle 19.30, tutti al Tortelli & Friends di via Luzio per un brindisi con i tifosi. Mancherà il solo David Weaver che arriverà domani, giusto in tempo per l’inizio degli allenamenti previsto per martedì, sempre al Dlf. Ieri, intanto, il capitano Mario Ghersetti e lo statunitense Christian James hanno sostenuto le visite mediche. Anche quest’anno, a tal proposito, il gruppo Mantova Salus sarà partner degli Stings, che hanno scelto ancora una volta Green Park come centro Polispecialistico di riferimento per le prestazioni sanitarie. I giocatori vi sosterranno le visite medico sportive ma la collaborazione è estesa anche alla diagnostica, al laboratorio analisi (per tamponi e test) e all’ambulatorio di terapie fisiche. Infatti, come lo scorso anno, i fisioterapisti di Green Park seguiranno la squadra in casa e in trasferta.

In attesa di scoprire il calendario del campionato, che scatterà il 15 novembre, abbiamo la data dell’esordio ufficiale degli Stings in Supercoppa, domenica 11 ottobre alla Grana Padano Arena contro Udine; la seconda sfida della prima fase è in calendario sette giorni dopo, sul campo dell’Orzinuovi, per poi chiudere sabato 24 a Verona.

«Naturalmente ci teniamo a presentarci in buona condizione alle gare di Supercoppa – afferma il presidente Adriano Negri – ma devo dire che, almeno per quanto ci riguarda, le sfide della prima fase serviranno soprattutto per proseguire nella tabella della preparazione stilata dal coach e dallo staff tecnico. Di fatto quelle partite sostituiranno le amichevoli e serviranno quindi per entrare in clima campionato. Questo, ovviamente, non significa che non faremo dei test match in precedenza, ne stiamo anzi definendo il calendario».

La squadra, come detto, farà stasera la sua prima passerella ufficiale nella sede di uno degli sponsor. «I tifosi naturalmente sono ben accetti – aggiunge il massimo dirigente degli Stings – ci fa piacere se dimostreranno di essere vicini alla squadra. Da martedì inizia la preparazione e parte ufficialmente una nuova stagione».