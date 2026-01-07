Violazione del codice rosso: uomo fermato dai carabinieri a Quistello

QUISTELLO – Un uomo di 54 anni di nazionalità serba è stato arrestato dai Carabinieri della Stazione di Quistello per aver violato la misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla moglie, dalla quale era separato dallo scorso ottobre. Nonostante il divieto, l’uomo non ha resistito e, nel giorno dell’Epifania, si è recato nei pressi dell’abitazione della moglie per salutarla. La sua presenza non è passata inosservata: i Carabinieri, già attivi con la procedura del cosiddetto “codice rosso”, hanno notato l’auto del 54enne parcheggiata vicino all’abitazione della donna. I militari si sono appostati nei dintorni e, quando l’uomo è uscito di casa e si è messo alla guida dell’auto, lo hanno fermato e condotto in caserma. Al termine delle formalità di rito, è scattato l’arresto con l’accusa, in ipotesi accusatoria, di violazione della misura cautelare. L’arrestato è stato trattenuto nelle camere di sicurezza della caserma in attesa dell’udienza per direttissima. Il procedimento penale si trova nella fase delle indagini preliminari e l’eventuale colpevolezza dovrà essere accertata in sede di processo, nel pieno contraddittorio tra le parti.