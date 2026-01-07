Boom di visitatori nei musei civici di Mantova nel weekend dell’Epifania

MANTOVA – Il weekend dell’Epifania ha registrato un grande afflusso di visitatori nei musei civici di Mantova, da sabato 3 gennaio fino a oggi. Tra le strutture più frequentate spicca Palazzo Te, che ha accolto 4.792 persone, seguito dalla Sonnabend Collection con 1.242 visitatori. Bene anche il MACA, con 1.322 ingressi, mentre il Museo Virgilio ha registrato 426 presenze e il Tempio di San Sebastiano 326. I dati confermano l’interesse dei cittadini e dei turisti per le bellezze artistiche e culturali della città, che anche durante le festività continuano a richiamare pubblico.