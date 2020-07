Millenaria Covid-free: ecco come sarà la storica Fiera

GONZAGA – Ingressi limitati, termoscanner, percorsi allargati e distanziati, igienizzanti, pannelli informatori e personale preposto alla sensibilizzazione sulle norme di sicurezza sanitaria. Così nasce la Millenaria covid-free, che sarà una delle prime fiere in Italia a riaprire le porte dopo lo stop. La fiera di Gonzaga, infatti, si svolgerà dal 4 all’8 settembre.

«Tutelare i nostri visitatori e lavoratori è il nostro primo impegno – spiega il presidente della Millenaria Giovanni Sala -. Per questo, insieme al consiglio di amministrazione, abbiamo steso un protocollo con misure puntuali e di massima prudenza, spesso andando oltre le indicazioni contenute nelle linee guida sanitarie regionali e nazionali. Monitoriamo costantemente l’evoluzione della situazione intorno a noi e possiamo dire che, allo stato attuale, la Fiera di Gonzaga sarà assolutamente sicura».

Entrando nel dettaglio delle misure adottate, una delle più significative sarà sicuramente la regolamentazione degli accessi. In base alla superficie complessiva della manifestazione verrà stabilito un numero massimo di visitatori che potranno essere presenti contemporanemente nel quartiere fieristico. Un sistema di sensori collocati alle porte di accesso terrà monitorato tale dato, evitando di superare il limite stabilito. In base alle linee guida verrà stabilita la superficie minima da destinare ad ogni visitatore, garantendo, di fatto, il necessario distanziamento fra le persone.

Tutti gli ingressi saranno controllati e ad ogni visitatore verrà rilevata la temperatura corporea tramite termoscanner. Lo stesso verrà fatto con tutti i lavoratori ed espositori. I percorsi tra gli stand, sia all’interno che all’esterno, e le aree di sosta saranno allargati e distanziati. In alcuni punti, poi, verranno posizionati bolli distanziatori sul pavimento.

Per questioni igieniche dalle corsie dei padiglioni verrà eliminata la moquette, consentendo di sanificare completamente i padiglioni al termine di ogni giornata, mentre le sale conferenze e gli spazi per incontri e intrattenimento saranno sanificati dopo ogni utilizzo. In più, nei luoghi di maggior sosta, come uffici e servizi igienici, saranno attive dodici lampade germicide.

Lungo il percorso espositivo saranno collocati una trentina di dispenser per le mani e ci saranno anche un’ottantina di cartelli per ricordare ai visitatori i comportamenti da tenere in fiera. Il personale sarò debitamente formato e istruito così come anche gli espositori.