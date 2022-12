Da Regione arrivano cinque proposte per la tangenziale di Goito, la palla ora passa a Comune e Provincia

GOITO – Nella mattinata scorsa gli organi provinciali e il Comune di Goito, convocati dall’assessore alle Infrastrutture trasporti e mobilità sostenibile di regione Lombardia Claudia Maria Terzi sono stati protagonisti di un incontro riguardante la nuova tangenziale di Goito: oggetto del confronto, le proposte di tracciato della variante alla ex strada statale Goitese. «La valutazione sulla interlocuzione appena avuta è certamente positiva. – ha dichiarato il presidente di Provincia Carlo Bottani a conclusione del vertice a cui hanno preso parte anche il vice presidente Massimiliano Gazzani, il capo segreteria Mario Cancellieri e il dirigente dell’area lavori pubblici e trasporti Antonio Covino – Abbiamo riscontrato una grande attenzione da parte dei progettisti sull’opera e una volontà di condivisione con il territorio. Come amministrazione provinciale concordiamo sulla proposta di allontanare definitivamente il tracciato nord». L’ente di palazzo di Bagno ha infatti espresso parere favorevole al percorso a sud del centro abitato e i progettisti del Cal (Concessioni Autostradali Lombarde) hanno presentato cinque alternative progettuali, alcune delle quali ripercorrono totalmente o in parte le ipotesi di percorso già redatte da Autocisa. LA Provincia e il Comune di Goito hanno così deciso di prendersi il tempo strettamente necessario per poter ragionare sulle cinque soluzioni alternative e già tra Natale e Capodanno è molto probabile possa tenersi un ulteriore incontro tecnico, aperto alla componente politica, al fine di poter condividere insieme una soluzione unica da proporre a Regione e progettisti di Cal. La soluzione individuata sarà quella che poi il pool di progettazione approfondirà nel dettaglio. «La road map che abbiamo condiviso – ha aggiunto Bottani – prevede che entro la fine di gennaio si chiuda l’interazione con Regione Lombardia». Su tale decisione sarà coinvolta anche la cittadinanza: «Costituiremo una commissione tangenziale per coinvolgere associazioni, minoranza e cittadinanza perché abbiamo davanti il progetto di un’opera che non interesserà solo il Comune di Goito. – ha sottolineato il sindaco di Goito Pietro Chiaventi presente all’incontro a Milano insieme al vicesindaco Paolo Boccola e Ugo Bernini consulente del Comune – La soluzione di tracciato a nord, dopo un’attenta valutazione tra costi e benefici è stata scartata».