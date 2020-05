Controlli nell’Alto Mantovano: 8 sanzionati al giorno la scorsa settimana

CASTIGLIONE DELLE STIVIERE I Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere, tra il 27 aprile e ieri, 3 maggio, durante gli ormai consueti massivi e meticolosi controlli su tutto l’alto mantovano, con il dispiegamento di tutte le pattuglie disponibili, impegnate a far rispettare le norme stabilite con il Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 e successive modificazioni, emanato per contrastare la diffusione epidemiologica da Covid-19, hanno controllato complessivamente 512 veicoli e 745 persone. Sono 57 le violazioni amministrative riscontrate, delle quali 16 a cittadini stranieri. La maggior parte degli inadempienti sono uomini e l’età varia dai 80 ai 16 anni, tutti residenti nell’Alto Mantovano e nelle provincie limitrofe.

Tutti i sanzionati non hanno addotto regioni valide in merito alla loro circolazione, sebbene in atto il divieto, motivando il loro comportamento con le “solite” giustificazioni non conformi a quelle citate nel Decreto Legge.

I Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere raccomandano alla cittadinanza di rispettare rigorosamente le regole poste in atto con l’ultimo Decreto Legge emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

I Carabinieri della Compagnia di Castiglione delle Stiviere continueranno con i controlli su tutto il territorio dell’Alto Mantovano.