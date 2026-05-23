Castel Goffredo, travolge il rivale in amore per gelosia: 20enne arrestato per tentato omicidio

CASTEL GOFFREDO – Una folle esplosione di gelosia ha rischiato di trasformarsi in tragedia nella notte tra il 21 e il 22 maggio a Castel Goffredo. Un ragazzo italiano di 20 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato sottoposto a fermo di indiziato di delitto con la gravissima accusa di tentato omicidio aggravato da motivi futili. Ha investito intenzionalmente con un’auto di grossa cilindrata un 21enne di Carpenedolo, “colpevole” di frequentare la sua ex fidanzata.

La dinamica del folle gesto

I fatti si sono consumati intorno all’una di notte nei pressi dell’abitazione della ragazza. Secondo la ricostruzione dei Carabinieri della Stazione di Guidizzolo, il 20enne ha incrociato la vittima in strada. Dopo un breve ma acceso alterco verbale, rimasto a bordo della propria vettura, l’aggressore ha finto di allontanarsi.

Pochi istanti dopo, è tornato indietro a tutta velocità. Ha puntato il 21enne bresciano e lo ha travolto in pieno. L’impatto è stato violentissimo: il giovane ha sbattuto contro il veicolo prima di rovinare pesantemente sull’asfalto. Non ancora soddisfatto, il conducente ha tentato di fare retromarcia per colpire nuovamente i presenti. La tragedia definitiva è stata evitata solo grazie al provvidenziale intervento della madre della ragazza, che ha costretto il pirata della strada a desistere e a darsi alla fuga.

Le indagini lampo e l’arresto

I soccorsi del 118 sono scattati immediatamente: la vittima è stata trasportata in ospedale con diversi traumi, ma fortunatamente non si trova in pericolo di vita.

Parallelamente sono partite le indagini dei militari dell’Arma. Grazie alle testimonianze ravvisate sul posto, all’analisi delle telecamere di videosorveglianza della zona e ai varchi elettronici di lettura delle targhe, i Carabinieri hanno stretto il cerchio attorno al fuggitivo in pochissimo tempo. L’auto è stata rintracciata sotto la casa del ventenne, con evidenti segni compatibili con l’impatto, tra cui il parabrezza completamente sfondato, ed è stata posta sotto sequestro penale.

Il ventenne è stato bloccato poco dopo. Su disposizione del Pubblico Ministero della Procura della Repubblica di Mantova, il giovane è stato trasferito alla Casa Circondariale di Mantova, dove si trova ora a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida del fermo.