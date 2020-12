Da happy hour ad after hour: La Polizia Locale chiude un bar e multa gestore e clienti

MANTOVA Continuano incessanti i controlli della Polizia Locale in materia di contrasto al contagio da Covid-19. Ieri, verso le 18.15, in un locale di città erano presenti ancora avventori seduti ai tavoli senza rispettare il distanziamento sociale. Gli agenti intervenuti hanno identificato 15 avventuri, sette di loro sono stati sanzionati perché consumavano bevande alcooliche davanti al bar oltre l’orario stabilito. Multato anche il barista poiché faceva sedere a tavolo persone in sovrannumero rispetto a quello consentito (10 al posto di 4)

Al barista, oltre alla sanzione amministrativa contestata, è stata imposta la chiusura immediata del locale.