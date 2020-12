MANTOVA I postumi di una nottata ad altta gradazione alcolica nonostante il corpifuoco o sbronza mattutina? Una donna di 30 anni è stata soccorsa questa mattina intorno alle 8.30 in piazza Sordello perché, stando a una prima diagnosi, completamente ubriaca. Sul posto il personale della Croce verddee e le forze dell’ordine. la donna è stata portata in ospedale per le cure del caso.