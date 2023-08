Volley Serie Af – Vbc Casalmaggiore in ritiro a Forte dei Marmi

CASALMAGGIORE L’estate è ormai inoltrata e fervono i preparativi alla Casa al Mare di Casalmaggiore a Forte dei Marmi, sede ormai storica sia dei Camp estivi Vbc targati Apis sia del ritiro pre campionato della Prima squadra, per l’arrivo della Vbc Trasporti Pesanti Casalmaggiore. Le rosa si tratterranno presso “Casa Apis”, in contemporanea con l’Academy Camp e il Forte Camp, da mercoledì 16 agosto a venerdì 25 agosto con una “libera uscita” per sabato 19 e domenica 20.

A guidare la preparazione atletica ci sarà l’head coach Marco Musso coadiuvato da tutto il suo staff a partire dal suo secondo Lorenzo Pintus e dal terzo Michele Moroni, passando per il preparatore atletico Maurizio Gardenghi, allo scoutman Alessandro Bianciardi e al Team Manager Giovanni Roffia oltre al prezioso contributo dei fisioterapisti che si alterneranno in questa fase, il coordinatore dottor Diego Marutti e il dottor Andrea Fellini, già in rosa nella scorsa stagione, e il nuovo volto, il dottor Ricky Ronzoni. Sarà molto nutrito il gruppo di ragazze che prenderà parte alla preparazione versiliana: reparto bande al completo con Perinelli, Acosta (già arrivata a Casalmaggiore) ed Edwards (che arriverà in territorio Casalasco nel pomeriggio di lunedì 14) con Cagnin che raggiungerà le compagne lunedì 21, in modo da potersi riposare dopo le Universiadi, mentre per quanto riguarda le opposte sia Malwina Smarzek che Josephine Obossa saranno presenti così come entrambe i liberi, Chiara De Bortoli e Giorgia Faraone. Al palleggio ci sarà Giorgia Avenia e al centro Melandri e Colombo con Manfredini che si unirà al gruppo mercoledì 23, dopo il meritato riposo post bronzo mondiale. Saranno impegnate invece con le proprie nazionali Juliet Lohuis e Micha Hancock.

Gli allenamenti inizieranno sin da subito e di divideranno tra sabbia, piscina, palestra pesi e palestra gioco tutto nel territorio limitrofo a Forte dei Marmi. Come da tradizione si terrà la “Giornata del Tifoso“, indicativamente tra mercoledì 23 e giovedì 24 agosto, ma daremo conferma della data esatta nei prossimi giorni.