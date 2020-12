Calcio serie C – Mantova, il portiere Tozzo è tra gli “stakanovisti” del girone B

MANTOVA Dopo 17 giornate di campionato, complice anche la pausa natalizia, è possibile tracciare i primi bilanci di una stagione molto particolare. Ci si avvicina anche a un mese di trattative di mercato e le società dovranno analizzare bene le situazioni dei diversi giocatori. In ogni squadra esistono dei punti fermi e nel girone B ci sono dei giocatori che sembrano avere il posto fisso, sempre presenti in ogni partita, dall’inizio alla fine. Tra questi c’è anche il portiere del Mantova, Andrea Tozzo; con lui altri sei portieri, Fulignati del Perugia, Nobile della Sambenedettese, Offredi della Triestina, Vannucchi del Padova, Poluzzi del Sudtirol e l’esperto Ginestra della Fermana. Oltre a loro c’è anche il difensore Uggè del Gubbio. Sono loro gli stakanovisti del Girone B.

Tozzo non è mai stato messo in discussione dallo staff biancorosso. Per il portiere del Mantova, fino a questo momento, un campionato discreto, con alcuni errori ma anche interventi decisivi. Una tappa importante per lui, per continuare a crescere a partire dal prossimo match contro la Vis Pesaro. Per quanto riguarda il resto della squadra, mister Troise ha effettuato spesso un’ampia rotazione, anche se ci sono comunque dei punti di riferimento importanti. Qualche infortunio ha condizionato sicuramente Guccione, che dopo la sfida con il Perugia è stato fermo diverse settimane. Così come morde il freno in questo periodo Bianchi, la prima scelta per il ruolo di terzino destro. La maglia nera in casa biancorossa è sicuramente per Baniya: il difensore centrale, rientrato al Mantova la scorsa estate, non ha ancora giocato un minuto di gara a causa di continui acciacchi fisici, ancora irrisolti.