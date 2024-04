Allevatori di buone pratiche, progetto del Consorzio Lombardo Produttori Carne Bovina: il 16 aprile a Sirmione assemblea annuale

MANTOVA – Allevatori di buone pratiche”. Non è solamente uno slogan, ma un nuovo percorso di sostenibilità economica, sociale e ambientale per il Consorzio Lombardo Produttori Carne Bovina e gli oltre 400 allevatori aderenti. Il progetto sarà presentato il prossimo 16 aprile alle ore 18:30 al Palazzo dei Congressi di Sirmione (piazzale Europa 5) e vuole segnare l’inizio per un nuovo modello produttivo, che favorisca l’economia circolare, la riduzione delle emissioni in atmosfera, l’utilizzo di materie prime il più possibile provenienti dal territorio, il ricorso alle energie rinnovabili, per arrivare a una tracciabilità del prodotto in grado di garantire i consumatori, grazie a un sistema che accompagna l’intero iter produttivo, dalla stalla alla tavola. “L’idea nasce dall’invito dell’assessore lombardo All’agricoltura, Alessandro Beduschi, che alla fine del 2023 pose l’accento sul tasso di autosufficienza della carne bovina in Italia, inferiore al 45% – spiega il presidente del Consorzio Lombardo Produttori Carne Bovina,Primo Cortelazzi-. Un dato preoccupante per l’intera catena di approvvigionamento, tale da mettere fortemente a rischio il comparto. Il pericolo è quello di dover dipendere sempre di più dall’estero, mettendo a rischio la sovranità alimentare in un segmento produttivo strategico come la zootecnia da carne”. Da qui, appunto, l’idea di elaborare un programma per sostenere tutti gli attori della filiera, garantire i consumatori e assicurare redditività e competitività agli anelli della catena di approvvigionamento. Dopo l’assemblea annuale di bilancio del consorzio (inizio ore 17:30), che vedrà anche il rinnovo delle cariche sociali, spazio alla presentazione del progetto con gli interventi di Primo Cortelazzi, presidente del Consorzio Lombardo Produttori Carne Bovina; Marika De Vincenzi, Meat analyst di Clal; professoressa Giuliana d’Imporzano dell’Università di Milano; Chiara Palamà, business design marketer di Gowisi. Dopo le relazioni, al via alla tavola rotonda, alla quale parteciperanno Primo Cortelazzi; Alessandro Beduschi, assessore all’Agricoltura e Sovranità alimentare di Regione Lombardia; Luigino Poli, alberrgatore della Rete di imprese “Alberghi la Milano che conviene”; Eleonora Masseretti, presidente di Terranostra Lombardia; Maurizio Angelo Arosio, presidente di Federcarni; Gianluca Pinotti di Ats Lombardia; Ettore Prandini, presidente di Coldiretti. Interverrà con un video il ministro dell’Agricoltura e Sovranità alimentare, Francesco Lollobrigida.