Oggi il ricordo del compianto dottor Franco Galli

MEDOLE – Si terrà oggi il ricordo del dottor Franco Galli, per decenni medico di base a Medole portato via un anno fa a causa del Covid. Il ricordo sarà disponibile sulla pagina YouTube del Comune di Medole ed è stata registrata nella tardo pomeriggio di ieri dal sindaco Mauro Morandi all’interno della Sala Garibaldi.

«Per Medole e i medolesi il dottor Galli è stato un punto di riferimento per decenni, oltre che un medico di base del paese. Purtroppo il dottor Galli è venuto a mancare a causa del Covid e abbiamo deciso di ricordarlo. È stata una persona importante per tutta la nostra comunità».

Ancora lo scorso settembre, tra l’altro, in municipio è stata posata una targa in memoria del medico scomparso. Il decesso avvenne il 17 marzo dello scorso anno (un anno oggi) all’ospedale di Mantova, dove il medico era stato portato dopo essere stato trovato positivo al virus. La notizia aveva suscitato vasto cordoglio e anche oggi Medole conserva caro il ricordo del proprio medico.