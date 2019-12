Calcio a 5 Serie A – Kaos a Pescara per un’altra impresa

Mantova Con già in tasca il pass per la final eight di Coppa Italia, il Kaos Mantova gioca stasera a Pescara, contro l’Acqua&Sapone (ore 20.45), l’ultima gara dell’anno e del girone d’andata. E cosa c’è di meglio per chiudere questo fantastico 2019 che affrontare la squadra più blasonata del panorama nazionale, attualmente seconda in classifica ad un solo punto dall’Italservice Pesaro? «Sfidiamo la squadra top del calcio a 5 – spiega il dg Cristiano Rondelli – sulla carta è una partita proibitiva, ma se loro sono la Juventus, noi siamo l’Atalanta e venderemo cara la pelle».

Il Kaos Mantova ha già dimostrato in questa stagione di poter giocare alla pari contro le formazioni più forti del torneo e con questa convinzione scenderà in campo anche stasera a Pescara, in uno dei santuari del futsal italiano. «Andiamo là per fare la nostra partita – dice ancora Rondelli – contro le grandi abbiamo sempre fatto bella figura. Per noi è un onore giocare a Pescara, è senz’altro una sfida stimolante. Sulla carta, come dicevo, il pronostico è tutto dalla loro parte, ma sarà il campo ad emettere il verdetto. Noi siamo sempre alla ricerca di punti e non ci sentiamo battuti in partenza».

Difficile, però, puntare sul fattore sorpresa visto che ormai tutti hanno imparato a conoscere il valore del Kaos, squadra rivelazione di questa prima metà di stagione. «Ci davano per spacciati in estate – ricorda Rondelli – e invece siamo la sorpresa del campionato. Nemmeno noi ci aspettavamo di essere così in alto a questo punto della stagione. Ancora 7/8 punti e siamo salvi. Una volta raggiunto questo obiettivo, potremo pensare a qualcosa di più. Raggiungere i play off al primo anno di serie A sarebbe come una promozione». La squadra si è allenata due volte ieri e partirà stamane alla volta di Pescara. Coach Milella dovrà fare a meno di Mateus squalificato, mentre Leleco e Dimas sono in diffida. Dopo quest’ultimo impegno del 2019, un vero tour de force attende i virgiliani a gennaio: il 4 sul campo del Came Dosson, l’11 in casa con la capolista Pesaro, il 14 a Grassano e il 17 col Rieti al Neolù in diretta Tv. Auguri!