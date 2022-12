Shock nel mondo della musica: è morta a 62 anni la cantante mantovana Claudia Arvati

MANTOVA “Ciao Claudia. La tua voce bellissima canterà sempre con noi”. Così Claudio Baglioni, sui social, ha annunciato la scomparsa della sua ‘storica’ corista Claudia Arvati. La cantante, apprezzata vocalist di tanti concerti del cantautore romano e di altri big della musica leggera, è morta a Roma dopo una lunga malattia all’età di 62 anni.

Di recente Claudia Arvati aveva partecipato come concorrente alla seconda edizione di The Voice Senior, il talent show di Rai 1 condotto da Antonella Clerici. La cantante è scomparsa nelle scorse ore, come rivelato dal Claudio.

Nata a Mantova il 14 novembre 1960, già a 8 anni Claudia Arvati frequenta la scuola di musica prendendo lezioni di canto, chitarra e basso; giovanissima gira l’Italia partecipando a serate di vario genere e a numerosi concorsi finché a 17 anni si trasferisce a Roma ed entra in un gruppo femminile che realizza cover. Dopo un provino alla casa discografica Rca, viene presa come cantante e chitarrista nel gruppo i Pandemonium. In seguito è stata corista di numerosi cantanti, tra i quali Donatella Rettore, Fiorella Mannoia, Renato Zero, Gigi D’Alessio, Gianni Morandi, Giorgia e Andrea Bocelli.

Grazie a Gianni Boncompagni Claudia Arvati ha esordito in tv con “Pronto chi gioca” e in seguito si è esibita in altri programmi come “Furore”, “Passo Doppio”, “Fantastico”, “Amici”, “La Corrida” e “Carramba” e sempre come corista si è esibita cinque volte al Festival di Sanremo. Tra i suoi vari impegni, la direzione del Coro Roman Academy.