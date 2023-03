Atletica – Domenica al Campo Scuola la riunione “Antonelli e Cobelli-1° Memorial Agostini”

Mantova Domenica si terrà al Campo Scuola il secondo Trofeo Antonelli e Cobelli-1º Memorial Agostini, riunione regionale outdoor organizzata dalla Rigoletto. La kermesse è dedicata alle categorie Ragazzi, Cadetti e Assoluti. Ben 5 le formazioni mantovane al via: folto gruppo per la Rigoletto padrona di casa, Libertas, I Gonzaga, la novità Spartacus e il San Pio X che schiera Carlo Favari, classe 1983, nei 3000 metri Assoluti. Il via alle ore 14.30. In base alle categorie, si svolgeranno le gare di peso, salto in lungo, lancio del disco, salto con l’asta, triathlon, 80 m, 100 m, 400, 300, 1000, 3000, salto triplo, giavellotto e staffette 4×100. L’Atletica Brescia presenta le mantovane Michelle Mangiapane (100 e 400 m assoluti) e Alice Rodiani (100 m). Federico Biancoli (Riccardi Milano) è iscritto nei 100 m.