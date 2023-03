Calcio Eccellenza – Castiglione, Maroni non si ferma più: “Il gol? Me lo sentivo”

CASTIGLIONE Una staffilata vincente nella vittoriosa sfida casalinga contro il Darfo Boario ha fruttato ad Alberto Maroni il secondo gol consecutivo in campionato, il terzo stagionale. Un vero difensore goleador, che sta dando parecchie soddisfazioni alla squadra di mister Fabio Esposito. Finora si era prodotto in gol su azione, ma il piazzato diretto (o meglio “di seconda”)ancora mancava nel repertorio. «Diciamo che ho sfruttato bene l’occasione, non sono tra i tiratori scelti, ma me la sentivo, quindi me la sono fatta toccare e… è andata bene». E’ vero, di solito ci si affida ai colpi degli specialisti Lauricella, Botturi o Ferrari, ma la scelta è stata vincente.

Terza vittoria consecutiva per i mastini. In quest’ultimo mese abbiamo rivisto il Castiglione che aveva fatto faville all’andata, stupendo appassionati e addetti ai lavori.

«La squadra ha avuto solo un periodo di appannamento – osserva Maroni – in questa stagione abbiamo espresso un ottimo gioco e mi auguro che la squadra continui così». Adesso due impegni ravvicinati e da non sottovalutare, per motivi diversi: domenica i rossoblù andranno a fare visita alla Soncinese, la compagine più in forma del momento: «Viene da qualcosa come undici risultati utili di fila, nel nuovo anno è seconda soltanto al Cast Brescia, e dunque dovremo tenere gli occhi bene aperti. Tra l’altro sul loro campo, i cremonesi saranno ancora più temibili». Ma il Castiglione non ha certo paura, perché nelle ultime sette gare ha avuto un rendimento molto simile alle migliori. Tanto da avvicinarsi al secondo posto, attualmente occupato dal Caravaggio. «La piazza d’onore? Perché no, se continueremo con queste prestazioni, e ce la saremo meritata, sarà tanto di guadagnato. Ma dobbiamo restare umili e ricordarci che la concorrenza è tanta per le prime cinque posizioni della classifica».

Il mercoledì successivo, invece, c’è il turno infrasettimanale al Lusetti contro il Carpenedolo: «Per noi è sempre una partita speciale, un derby. Nelle ultime gare ci sono stati sempre tantissimi gol e anche all’andata abbiamo giocato di sera, rimontando il risultato e portando a casa tre punti meritati. Dovremo ritrovare al più presto le energie per ottenere un altro risultato positivo contro un team che ha delle buone individualità».