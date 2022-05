Atletica – I giovani di Libertas e I Gonzaga in luce a Cremona

Cremona Sabato l’Atletica I Gonzaga ha gareggiato con un gruppetto di atlete delle categorie giovanili alla kermesse organizzata a Cremona. Categoria ragazze (2009/2010): nella gara dei 60 ostacoli, Marcella Carreri vince la sua serie e si classifica al quarto posto con il personal best di 10’’64. Nella stessa prova anche Ginevra Negri si aggiudica la sua serie e chiude in sesta posizione con il personal best di 10’’80. Quindici le concorrenti ai blocchi di partenza.

Nel salto in lungo, Marcella Carreri si piazza quarta su ben 28 atlete presenti, con la misura di m 4.02. Da segnalare il tredicesimo posto ottenuto da Margherita Carmagnani che realizza 3.43 all’esordio. Quattordicesima piazza per Giusy Oliverio con la misura di 3.37 e 15esima Alice Pezzini con 3.33. Nel getto del peso, quarto posto con personal best per Sveva Sassi che si migliora di mezzo metro, realizzando un buon 8.07. Ultima gara per questa categoria, la staffetta 4×100, che vede la squadra chiudere al secondo posto con il crono di 59’’40.

Nella categoria Cadette (2007/2008) ottime prestazioni per le velociste: Sofia Ligabue vince la sua serie e anche la gara della manifestazione, con il tempo di 10’’80 con 2,8 di vento contrario che ha sicuramente compromesso il crono. Nella stessa gara terzo posto per Luna Grassi che realizza un buon 11’’16 e sesta l’ostacolista Chiara Colorni che si migliora in 11’’46. Le tre ragazze, insieme ad Angelica Ricci, corrono anche la staffetta 4×100 vincendo con un promettente 53’’84. Infine nella gara di salto in lungo sesto posto per la cadetta Ricci che realizza 3.94.

Applausi anche per la Libertas: quasi tutti al personale i Ragazzi (prima e seconda media) presenti alle gare di sabato a Cremona. Prime esperienze per alcuni che hanno frequentato il corso di avviamento all’atletica, ma che ancora sono alla ricerca della specialità più adatta. Si migliora nei m. 1000, nonostante un avvio troppo lento, Mattia Bonora col tempo di 3’27’’86. Qualche cm in più nel lungo, m 3.61, anche per David Coelati e per Iris Salvaterra con m 2.91. Amanda Costi preferisce il vortex, ma questa volta lancia il peso a m 7.40. Superato le previsioni anche le quattro staffettiste: Virginia Costi in partenza dà il testimone alla sorella Amanda, poi è la volta di Vittoria Pinotti con l’emozione della prima gara e finalmente la cavalcata finale di Vittoria Casoni. Buono il tempo di 60’’54, molto meglio degli allenamenti. Solo Marco Bosio tra i Cadetti si avvia a vincere i 100hs ma l’ultimo ostacolo lo fa ruzzolare e il tempo finale di 18’’76 non è certo quel che vale. A Bergamo, Vittorio Fedeli fa un 1000 di tutto rispetto nonostante il forte vento che annunciava il temporale: è terzo in 2’55’’78. In serata Salvatore Savaia e ancora Vittorio Fedeli partecipano anche alla Minciomarcia, giungendo 3° e 4° tra gli specialisti di queste corse.