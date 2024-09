Auto – Matteo Cressoni di scena alla 4 Ore del Mugello per la penultima tappa dell’Elms

Scarperia Matteo Cressoni torna a gareggiare in casa in occasione della 4 Ore di Mugello, penultima tappa dell’European Le Mans Series. Il pilota mantovano punta a dare spettacolo davanti ai propri tifosi, in un evento inedito per quanto riguarda il più importante campionato continentale riservato alle GT ed ai prototipi. Dopo la 4 Ore di Imola, disputata a luglio, il nostro territorio torna ad ospitare i protagonisti dell’ELMS, e Matteo guarda con fiducia all’appuntamento casalingo che lo vedrà in azione nuovamente in LMGT3 a bordo della Porsche #60 Proton Competition in compagnia di Claudio Schiavoni e di Julien Andlauer.

Il terzetto italo-francese insegue un risultato di prestigio dopo la sfortunata 4h di Spa, caratterizzata nel finale da una foratura che ha riscritto il risultato finale. Gli uomini del team che corre con licenza tedesca hanno preparato nei minimi dettagli l’appuntamento toscano, una prova importante che precederà la finale di Portimao ad ottobre. L’ex campione della serie Matteo Cressoni ha affermato alla vigilia del week-end: «Finalmente si torna a correre in casa, in una pista bellissima come quella del Mugello. Sarà interessante disputare una competizione dell’ELMS davanti ai nostri tifosi in un circuito che prima d’ora non avevamo mai affrontato in questo campionato. Sono ottimista per il weekend, abbiamo il potenziale per lottare con Ferrari ed Aston Martin per un buon risultato». La 4 Ore del Mugello inizierà oggi con la FP1, prevista alle 11.50. Successivamente si continuerà domani con la FP2 e le qualifiche indette alle 10.10 ed alle 14.20, mentre la gara scatterà come consuetudine domenica alle ore 11.30.