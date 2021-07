Soggiorno a Bellaria-Igea Marina per over 60enni

DOSOLO – Il Comune di Dosolo e l’associazione di volontariato Auser unite per la prima volta nell’organizzazione di un soggiorno climatico per ultra sessantenni.

Meta del viaggio la località marittima di Bellaria-Igea Marina: il soggiorno – di due settimane – prevede la presenza di personale idoneo ad assicurare l’accompagnamento e l’organizzazione di attività ricreative e di tempo libero per i partecipanti.

L’iniziativa, come spiega l’assessore politiche sociali e giovanili del Comune di Dosolo Chiara Poli, vuole promuovere il benessere delle persone anziane, la loro aggregazione e socializzazione facilitando l’esperienza turistica delle persone anziane che hanno difficoltà ad organizzare vacanze in modo autonomo.

I partecipanti soggiorneranno all’Hotel Nautilus (tre stelle). Il costo di partecipazione è di 620 euro a persona comprensivo di 14 giorni di pensione completa, animazione e giochi, servizio spiaggia, assicurazione medico/bagaglio, telefono per emergenze e assistenza turistica, iva e diritti. Il trasporto è offerto dal Comune.

Le iscrizioni sono parte con acconto di 150euro a persona entro il 15 Luglio. In caso di disposizioni ministeriali che non permettono di effettuare il viaggio, si avrà diritto al rimborso.