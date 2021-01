Automobilismo – Matteo Cressoni negli Usa per la 24 Ore di Daytona

MANTOVA Il pilota mantovano Matteo Cressoni è in volo verso gli Stati Uniti, direzione Miami, da dove poi si trasferirà alla volta del circuito di Daytona: ad attenderlo c’è la 59ª edizione della leggendaria 24 Ore, la massacrante gara endurance che affronta per la terza volta in carriera. Matteo si alternerà al volante della Ferrari 488 GT3 Evo n° 21, in una spettacolare livrea che unisce l’inconfondibile Rosso Ferrari al Tricolore ed alla Stars and Stripes, con i compagni Simon Mann (con il quale detiene il titolo di Campioni Italiani GT Sprint), Nicklas Nielsen e Daniel Serra; la gestione tecnica della vettura è affidata come sempre al team AF Corse che nei mesi scorsi ha approntato la vettura, nuova di zecca, lavorando meticolosamente nella propria sede di Piacenza e sul circuito di Cremona. La lunga trasferta americana si articolerà in due fasi: dal 22 al 24 Gennaio si terrà il “ROAR before the Rolex 24”, ovvero i test ufficiali in vista della gara; dal 27 al 31 Gennaio invece sarà il momento della “Rolex 24 at Daytona”, la sfida endurance vera e propria nella quale l’equipaggio n° 21 dovrà confrontarsi con altri 19 agguerriti sfidanti nella classe GTD.

Nella stagione che va a cominciare, Cressoni tornerà a vestire la divisa del team cesenate Iron Lynx, che lo schiererà assieme ai compagni Andrea Piccini e Claudio Schiavoni nel World Endurance Championship (WEC) 2021, al volante di una Ferrari 488 GTE Evo. Matteo torna quindi a disputare il campionato mondiale endurance GT, il non-plus-ultra delle competizioni per vetture a ruote coperte, che tra le varie gare in calendario ha il suo culmine nel mese di giugno con la 24 Ore di Le Mans, che il driver mantovano andrà ad affrontare per la quarta volta in carriera.