Automobilismo – Solferino Rally Pecso impegnato fra terra e asfalto

Solferino Il prossimo fine settimana trasferta impegnativa per gli specialisti dell’autocross sulla pista di San Michele al Tagliamento (Ve). Per la Solferino Rally Pecso, Alessandro Arnaldini/Proto Suzuki e Filippo Savazzi/Kart Cross Wonder cercheranno un posto al sole fra la concorrenza agguerrita del campionato italiano Unicef. Al Rally di Modena il pilota solferinese Alessandro Zorzi farà debuttare la figlia Elisa come copilota sulla Peugeot 208 R2B, mentre per le auto storiche l’equipaggio Pelizzari-Cavazzini saranno al via con la loro Alfa GTV6. Il navigatore Fabio Treccani leggerà le note al pilota Ivan Ragnoli sulla potente Hyundai I20 Rally2 al Rally della Valtellina.