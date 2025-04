Calcio Serie B: CREMONESE-MANTOVA 2-1 (aggiornamenti live)

CREMONA Buon pomeriggio dallo stadio Zini. Dopo il rinvio del turno di Pasquetta per la morte di Papa Francesco, la Serie B torna in campo e vede il Mantova rendere visita alla Cremonese. Derby sentito per i virgiliani, che però non possono contare sul sostegno dei propri tifosi a causa del divieto di trasferta imposto dalle autorità competenti. Possanzini deve fare a meno dello squalificato Cella e degli infortunati Ruocco e Radaelli. Nella Cremonese di Stroppa out lo squalificato Vazquez e l’infortunato Nasti. Seguiremo la partita con aggiornamenti in tempo reale.

CREMONESE-MANTOVA 2-1

CREMONESE (3-5-2): Fulignati; Ceccherini (46′ Antov), Ravanelli, Bianchetti; Barbieri, Pickel, Castagnetti (46′ Collocolo), Vandeputte, Zanimacchia; Johnsen, De Luca. A disp.: Drago, Tannander, Azzi, Moretti, Folino, Valoti, Gelli, Majer, Bonazzoli, Gabbiani. All.: Stroppa.

MANTOVA (4-2-3-1): Festa; Maggioni, Brignani, Redolfi (6′ De Maio), Bani; Trimboli, Burrai; Galuppini, Mancuso, Fiori; Mensah. A disp.: Sonzogni, Solini, Giordano, Muroni, Fedel, Wieser, Paoletti, Artioli, Aramu, Debenedetti, Bragantini. All.: Possanzini.

ARBITRO: Federico Dionisi de L’Aquila (assistenti: Massara di Reggio Calabria e Fontani di Siena; addetto al Var: Nasca di Bari).

RETI: 4′ Redolfi, 25′ Johnsen, 47′ De Luca

NOTE: Ammonito: Ceccherini, Ravanelli, Possanzini (allenatore Mantova), Bianchetti, Barbieri. Calci d’angolo: 1-1. Recupero 3′.

Secondo tempo

49′ Si salva il Mantova. Miracolo di Festa che respinge la conclusione da distanza ravvicinata di De Luca e pala che schizza sulla traversa.

47′ Raddoppia la Cremonese con De Luca. Azione nata dalla destra con palla che finisce sui piedi dell’attaccante. Il numero 9, tutto libero in area biancorossa, si gira e calcia. Dormita della retroguardia virgiliana.

46′ Calcio d’inizio battuto dal Mantova.

46′ Inizia la ripresa. Mantova in campo con gli stessi 11. Stroppa ne cambia due per la Cremonese.

Primo tempo

48′ Finisce sull’1-1 il primo tempo. A tra poco per la ripresa.

47′ Ripartenza pericolosa per il Mantova: Mancuso serve Galuppini che lancia Fiori. L’esterno si invola, rientra e calcia sfiorando l’incrocio dei pali.

45′ Saranno 3 i minuti di recupero.

44′ Dai e vai tra Fiori e Galuppini, con il numero 11 che riceve e parte, si accentra e serve Galuppini il quale trova la respinta di Fulignati. Sulla respinta Mancuso manda incredibilmente fuori di testa.

41′ Triangolazione del Mantova: Mensah-Fiori-Mancuso con l’attaccante che tenta la semi rovesciata, ma senza fortuna.

35′ Ammonito il mister del Mantova Possanzini per proteste.

33′ Palo clamoroso di Vandeputte. Uscita di testa di Festa e palla che finisce al fantasista il quale, da buona posizione, centra il legno.

32′ Gara che si incattivisce. Le due squadre non si risparmiano.

25′ La pareggia la Cremonese con Johnsen che trova l’angolino scoperto e infila Festa.

23′ Clamoroso salvataggio di De Maio che manda la palla sopra la traversa, salvando l’Acm. Grigiorossi che spingono alla ricerca del pari: palla a De Luca che da due passi trova la deviazione del difensore.

21′ Gran destro di Vandeputte dalla distanza, ma il tiro è centrale. Festa c’è e afferra la sfera.

19′ La Cremonese risponde poco dopo con un cross dalla destra, sponda di Zanimacchia per De Luca che, a due passi dalla porta, manda clamorosamente alto.

18′ Biancorossi in palla: Trimboli conquista palla, lancia Mensah che lavora di squadra. Traversone di Burrai per l’attaccante che da posizione defilata tenta il tiro. Ma la conclusione finisce alta sopra la traversa.

12′ Occasionissima per il Mantova: punizione dalla trequarti e palla che attraversa tutta l’area di rigore grigiorossa. Brignani non ci arriva di un soffio.

7′ Primo ammonito della gara: si tratta di Ceccherini della Cremonese che ha atterrato Mensah con una trattenuta vistosa e fallosa.

6′ Subito dopo il gol il difensore cade male e si infortuna. Al suo posto entra De Maio.

4′ GOLLLLL DEL MANTOVAAAA!!!!! La sblocca Redolfi di testa da calcio d’angolo.

3′ Mantova che parte subito forte: cavalcata di Maggioni, che mette al centro per Galuppini. Tiro deviata in corner da un difensore ospite.

1′ Calcio d’inizio battuto falla Cremonese.

Pre-gara

Lo speaker legge un messaggio di Papa Francesco, dopo di che viene osservato un minuto di silenzio in memoria del Santo Padre.

Mantova in campo con la terza maglia: total yellow. Cremonese con la classica divisa griogiorossa.

Le squadre fanno ora il loro ingresso in campo.

Come annunciato dalla Lega Serie B, sui led a bordocampo compare la scritta “Per sempre grazie, Papa Francesco”.

Nel settore ospiti presenti una trentina di tifosi non residenti nel mantovano, tra i quali i rappresentati del Mantova Club Texas.

Nel frattempo le squadre rientrano negli spogliatoi per sistemare gli ultimi dettagli.

Questi intanto i risultati del pomeriggio: Frosinone-Spezia 2-2; Reggiana-Cittadella 2-1; Bari-Modena 1-2; Brescia-Pisa 1-2; Carrarese-Sampdoria 1-0; Salernitana-Cosenza 3-1.

Rispetto alla sfida con lo Spezia, mister Possanzini ne cambia 3: al centro della difesa c’è Redolfi, che sostituisce lo squalificato Cella; al posto dell’acciaccato Radaelli, come terzino destro c’è Maggioni, mentre in mediana torna capitan Burrai, che preleva Wieser.

Clima ventoso con temperatura sui 18 gradi. Pomeriggio soleggiato con addensamenti nuvolosi all’orizzonte.

Buon pomeriggio dallo stadio “Zini” di Cremona. Mantova e Cremonese sono in campo per il riscaldamento pre partita.