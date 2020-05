Spacciatore inseguito e catturato in centro dai carabinieri

MANTOVA I carabinieri della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Mantova hanno arrestato E.Y., originario del Marocco, classe 94, per il reato di detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti.

Erano da poco passata la mezzanotte quando la “gazzella”, transitando per piazza Cavallotti, ha incrociato un giovane extracomunitario che alla vista dei militari ha cercato di defilarsi per non farsi notare. Notata la manovra elusiva, i carabinieri hanno quindi deciso di fermarlo per un controllo di routine, ma non appena gli si sono avvicinati il ragazzo ha cominciato a correre. Da li ne è scattato un inseguimento, dapprima con l’auto, lungo tutta Corso Vittorio Emanuele, e subito dopo a piedi per le vie limitrofe. Una volta bloccato il fuggitivo è stato beccato con un involucro contente 16 grammi di cocaina, un piccolo bilancino elettronico di precisione e 400 euro, in banconote di piccolo taglio, ritenuto provento dell’attività illecita.

Dopo essere stato condotto in caserma ed identificato, mediante la comparazione delle impronte digitali, è emerso che lo stesso, lo scorso febbraio, era stato già colpito da un provvedimento di espulsione, a seguito di rigetto del permesso di soggiorno, e che entro 15 giorni avrebbe dovuto lasciare il territorio nazionale.

L’arrestato si trova invece adesso all’interno del carcere di Mantova in attesa del rito direttissimo.