Basket A2 femminile – San Giorgio, lunedì via al preraduno

MANTOVA Il MantovAgricoltura San Giorgio completa il roster con tre giovani del vivaio: Agnese Battistelli, Camilla De Stefani e Matilde Errera. Agnese e Matilde, rispettivamente classe 2004 e classe 2003, hanno già fatto parte, nella passata stagione, del roster biancorosso iniziando a tastare il campo e la categoria. Camilla, classe 2002, a gennaio è rientrata dopo uno stop causato da un infortunio al ginocchio occorso nel febbraio del 2019; per lei si tratterà quindi della prima vera e propria esperienza con la serie A2. Nello staff tecnico, invece, c’è la conferma di Marco Fontanesi in qualità di fisioterapista che seguirà le mantovane anche per la prossima stagione. Nel frattempo giovedì sera, dopo ben 24 ore di viaggio, è arrivata in Italia la nuova giocatrice straniera del San Giorgio, l’ala-pivot argentina Florencia Llorente. Ad accoglierla all’aeroporto di Bologna il presidente Antonio Purrone. Oggi si è sottoposta al tampone rino-faringeo. Una volta giunti i risultati, la pivot biancorossa eseguirà tutte le visite mediche necessarie per poter essere a disposizione di coach Borghi per l’imminente raduno della squadra. Dopo mesi di incertezza, le attività del MantovAgricolutura stanno infatti per ricominciare. In attesa del raduno della squadra, fissato per lunedì 31 agosto, si apre per le biancorosse il preraduno: a partire da lunedì 24 le giocatrici di coach Borghi si alleneranno lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle ore 20.15 presso il Dlf, prima del ritrovo ufficiale di fine agosto per iniziare a lavorare insieme per la nuova stagione.

Le convocate per il 31: Antonelli Simona, Battistelli Agnese, Bernardoni Ilaria, Bottazzi Sofia, De Stefani Camilla, Errera Matilde, Gatti Laura, Llorente Florencia, Marchi Alice, Monica Giulia, Pastore Laura, Petronio Cristiana, Pizzolato Alice, Ruffo Elisa. Fissate due amichevoli: la prima sabato 19 settembre sul parquet del Faenza (serie A2, girone sud), la successiva domenica 27 settembre contro il Brixia Basket (serie A2, girone sud).