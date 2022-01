Basket A2 – La Staff sbanca Orzinuovi in extremis: seconda vittoria consecutiva

Orzinuovi La Staff affronta in trasferta il fanalino Orzinuovi in quella che coach Valli ha definito la partita più importante della stagione. Che arriva dopo la vittoria degli Stings in casa con Trapani e rappresenta una sorta di crocevia per le ambizioni dei biancorossi. Ne scaturisce una battaglia che vede quasi sempre avanti i locali con un vantaggio massimo di 8 punti, ma Cortese e compagni non mollano mai fino al canestro decisivo di Stojanovic e all’errore di Sandri che valgono la seconda vittoria consecutiva con il 65-67 finale.

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI 65

STAFF MANTOVA 67

(19-18;20-20;16-14;10-15)