Basket A2 – La Staff sfida l’Atlante Roma all’Arena: primo match-ball per i play off

Mantova Una vittoria, solamente una, e le montagne russe vissute in questa annata dalla Staff si fermeranno per fare spazio al primo punto fermo della stagione: la matematica qualificazione ai playoff. L’avversario di turno, l’Atlante Eurobasket Roma, ha invece perso ogni chance e si presenterà alla Grana Padano Arena (palla a due alle ore 19) con la leggerezza di chi non ha nulla da perdere. Per gli Stings è un’occasione da cogliere al volo senza procrastinare i tentativi di qualificazione all’ultimo match contro Latina.

«L’Eurobasket è una squadra molto istintiva che ha tanti punti nelle mani – afferma coach Giorgio Valli – è una squadra “piccola” e di conseguenza molto fastidiosa per noi, che invece siamo un po’ il contrario, grossi e meno dinamici. Quindi sarà una bella contrapposizione. Tirano più da tre che da due e questo la dice lunga sulla sostanza della squadra, furba in difesa, che fa giocare male l’avversario e quindi non bisogna cadere nella trappola». Importante sarà il contributo del play Lorenzo Maspero: «Roma non ha nulla da perdere, farà la sua gara e non dobbiamo sicuramente sottovalutarla. E’ una squadra di ottimo livello. Dobbiamo fare la nostra partita come abbiamo fatto con Forlì e sicuramente le cose verranno». Staff al completo, in casa Atlante indisponibili Alexander Cicchetti e Gianluca Santini; in dubbio Eugenio Fanti e Simone Pepe.

Nel frattempo, è iniziata la vendita dei mini abbonamenti che comprende le prossime due gare interne della fase a orologio (oggi e domenica): questo pomeriggio i tagliandi saranno in vendita alle casse della Grana Padano Arena dalle 17 alle 19. Negli stessi orari è attiva anche la vendita dei biglietti per ogni singola gara. La vendita dei mini abbonamenti e dei biglietti per ogni singola gara è attiva anche sul sito Vivaticket.