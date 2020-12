Basket A2 maschile – Staff ancora al tappeto: alla Gp Arena passa Treviglio (67-73)

MANTOVA Alla fine, il campionato degli Stings non è iniziato nemmeno ieri. Treviglio sbanca la Grana Padano Arena con il punteggio di 67-73 e lascia al palo i biancorossi.

Di Paolantonio si affida al tradizionale starting five con Weaver, Ghersetti, Cortese, James e Bonacini; mentre gli orobici di Devis Cagnardi partono con Borra, Sarto, Nikolic, Pepe e Frazier.L’inizio di Treviglio è decisamente più agguerrito: 0-7. Poco dopo si arriva sul 7-16 completato da una tripla di Sarto che costringe Di Paolantonio a un timeout per provare ad aggiustare la rotta della squadra. Il timeout non sortisce l’effetto sperato e Treviglio continua a produrre punti e contenere, con soddisfacenti risultati, i biancorossi. Il primo quarto termine con la doppia cifra di vantaggio: 18-28 (+10 toccato anche sul 13-23).

Nel secondo quarto gli Stings, mattoncino dopo mattoncino, provano a rientrare in partita e tornano a un possesso di distanza: 36-39. Quando sembrava arrivato il momento di impattare il risultato, Treviglio con un mini parziale di 4-0 dà un piccolo segnale alla partita che non piace a Di Paolantonio che chiama timeout. Treviglio continua ad aggiungere distacco, grazie soprattutto a un ispirato Frazier, autore di 13 punti nel primo tempo, che va nello spogliatoio con un vantaggio maggiore al primo quarto, nonostante a pochi minuti dalla fine il distacco fosse solo di 3 punti. Al 20’ è +12 per gli ospiti: 38-50. Punteggio ritoccato da Ferrara con un canestro alla sirena altrimenti il distacco sarebbe stato ancora maggiore, figlio di un 11-0 di parziale. Dei 20 minuti giocati, Treviglio è stata in vantaggio per 19’41’’. Numeri emblematici. L’inizio del terzo quarto è problematico per entrambe le squadre e fioccano errori, talvolta anche banali. Nei primi tre minuti abbondanti Treviglio non va mai a canestro, mentre Mantova mette a segno 4 punti (42-50) e Cagnardi ferma la partita. Frazier in due azioni consecutive interrompe il digiuno e segna cinque punti (42-55) creando un rammarico notevole per gli Stings perché in 4 minuti di digiuno orobico la Staff è riuscita a rosicchiare solo 4 punti. Paradossalmente a metà terzo quarto il vantaggio degli ospiti è incrementato (un punto) rispetto all’intervallo nonostante una produttività crollata. Treviglio ripiomba in un nuovo letargo offensivo e questa volta gli Stings ne approfittano sicuramente di più: Bonacini in appoggio porta a -5 la Staff (50-55) a 1’30’’. Due liberi di James riportano gli Stings davvero a contatto, un solo possesso di distanza: 54-57 al 30’’. Si entra negli ultimi 3’ minuti sul 61-68. Canestro di Bonacini e tripla di James portano Mantova a -1 (67-68) a 1’30’’ dalla fine e prepara la sfida a un finale thrilling. Tre liberi dell’ex Sarto mandano Treviglio sul 67-71 a 1’ dalla fine. Weaver e Cortese sbagliano da sotto e di fatto consegnano la vittoria agli ospiti. Finisce 67-73.