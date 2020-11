Basket A2 maschile – Staff Mantova, il calendario aggiornato

MANTOVA La Staff Mantova si appresta domenica a iniziare il proprio cammino in campionato nel Girone Verde. Un calendario stravolto rispetto a quello iniziale, a causa dell’aggravarsi dell’emergenza sanitaria, che ha prima portato a spostare l’inizio al 22 partendo dal terzo turno, e poi a togliere e riprogrammare i primi turni infrasettimanali. Domenica quindi per gli Stings è fissato l’esordio alla GP Arena, rigorosamente a porte chiuse, con l’Apu Udine (ore 18). Poi domenica 29 (ore 18) il derby a Verona. La prima giornata, in casa con l’Orlandina, si recupera il 10 dicembre alle ore 20.30. E in precedenza, sabato 5 dicembre alle 20 ecco la sfida con Treviglio. La quinta giornata d’andata (all’Arena con Monferrato) è stata spostata addirittura al 24 febbraio e la trasferta a Milano per il secondo turno, in origine prevista per mercoledì 25 novembre, si terrà il 17 febbraio. Coach Emanuele di Paolantonio per la gara con Udine avrà tutti a disposizione dopo gli esiti degli ultimi tamponi molecolari. L’importante è che stiano ora tutti bene, ma ovviamente la condizione del gruppo non sarà delle migliori per un debutto così tosto come quello contro la corazzata friulana, già affrontata anche in Supercoppa. Oggi altri tamponi, quelli rapidi 48 ore prima della partita, come da protocollo Fip, e poi domenica tutti in campo.

IL CAMMINO DEGLI STINGS

3ª giornata (22/11)

Staff-Old Wild West Udine

4ª giornata (29/11)

Tezenis Verona-Staff

6ª giornata (5/12)

Staff-Bcc Treviglio

1ª giornata (10/12)

Staff-Orlandina Capo d’Orlando

7ª giornata (13/12)

Agribertocchi Orzinuovi-Staff

8ª giornata (20/12)

Staff-Withu Bergamo

9ª giornata (27/12)

Reale Mutua Torino-Staff

10ª giornata (3/1)

Staff-Bertram Tortona

12ª giornata (10/1)

Staff-Edinol Biella

13ª giornata (17/1)

Assigeco Piacenza-Staff

14ª giornata (24/1)

Orlandina Capo d’Orlando-Staff

15ª giornata (27/1)

Staff-Urania Milano

16ª giornata (31/1/21)

Old Wild West Udine-Staff

17ª giornata (7/2)

Staff-Tezenis Verona

18ª giornata (10/2)

Monferrato-Staff

19ª giornata (14/2)

Bcc Treviglio-Staff

2ª giornata (17/2)

Urania Milano-Staff

20ª giornata (21/2)

Staff-Agribertocchi Orzinuovi

5ª giornata (24/2)

Staff-Monferrato

21ª giornata (28/2)

Withu Bergamo-Staff

22ª giornata (7/3)

Staff-Reale Mutua Torino

11ª giornata (10/3)

2B Control Trapani-Staff

23ª giornata (14/3)

Bertram Tortona-Staff

24ª giornata (17/3)

Staff-2B Control Trapani

25ª giornata (21/3)

Edinol Biella-Staff

26ª giornata (28/3)

Staff-Assigeco Piacenza