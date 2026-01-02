Basket Divisione Due – Clamoroso a Quistello: esonerato coach Notari

QUISTELLO Da martedì sera Stefano Notari non è più l’allenatore di Pqbasket Negrini, al momento in vetta alla classifica a quota 20 punti con la Padernese nel girone A della Divisione Due di basket. Il campionato ora è in pausa. Per la Negrini riprenderà domenica 18 con il match interno contro Castelcovati, che chiuderà il girone d’andata. Notari non è più anche il tecnico delle Under 19 e 17. Martedì sera ha incontrato i dirigenti che gli hanno comunicato l’esonero. In questa stagione la squadra, giovane tanto per essere chiari, era riuscita a «rinascere», afferma Notari. «Non c’era in squadra gente che aveva fatto la storia del basket – aggiunge l’ex coach – . Spiace ovviamente, perchè con l’esonero il mio lavoro si ferma a metà. Lascio la prima squadra in vetta alla classifica».