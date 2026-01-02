Cerese, atti vandalici al palasport e al palatennis

il Sindaco pro-tempore del Comune di Borgo Virgilio, unitamente al Presidente della Polisportiva “Borgo Virgilio”, denunciavano presso la locale Stazione Carabinieri la commissione di numerosi atti vandalici avvenuti all’interno del palazzetto dello sport sito in Borgo Virgilio, via Nuvolari, ed all’interno del vicino “Palatennis”, in gestione alla citata polisportiva. Ignoti, previa effrazione della porta antipanico della palestra, danneggiavano una spalliera, tavoli, sedie, vari materiali sportivi, svuotando due estintori antincendio sul pavimento della palestra. Presso il Palatennis ignoti danneggiavano dei materassi, attrezzi ginnici vari, una pedana elastica e vari trofei. Sono in corso indagini da parte dei Carabinieri della Stazione di Borgo Virgilio.