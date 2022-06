Basket giovani – Alla Gp Arena Varese e Stella Azzurra si contendono lo scudetto U17

MANTOVA La settimana a tutto basket giovanile nella nostra provincia si avvia alla conclusione. Oggi vanno in scena alla GP Arena la finale per il terzo e quarto posto e la finalissima che decreterà la squadra campione d’Italia Under 17 Eccellenza. A lottare per il titolo saranno Varese, che ha piegato in semifinale 81-71 l’Universo Treviso, e la Stella Azzurra, che ha piegato 61-49 Bassano. I lombardi sono tra i maggiori accreditati alla vittoria del tricolore. «Abbiamo vinto contro un’ottima squadra – afferma Stefano Bizzosi, capo allenatore di Varese – Siamo stati bravi a reggere le tensioni e soprattutto in attacco e in difesa a limitare le loro individualità importanti». Bassano-Azzurra: una partita intensa, combattuta, degna di una finale di un campionato d’Eccellenza. dove hanno comandato le difese. «È stato uno sforzo enorme e il percorso per arrivare a questa finale è stato lungo – conferma Paolo Traino, allenatore della Stella Azzurra – Sono stati bravi i ragazzi a fare quel qualcosa in più necessario per vincere. Varese? Non siamo una corrazzata, ci aspettiamo una bella sfida».