Uci vara nuovo calendario World Tour 2020, Giro dal 3 al 25 ottobre

ROMA (ITALPRESS) – L’Unione Ciclistica Internazionale ha annunciato le date del nuovo calendario dell’Uci World Tour 2020 a seguito del rinvio di numerose gare, a causa dell’emergenza sanitaria legata alla pandemia di Covid-19. Il primo agosto e’ in calendario le Strade Bianche, l’8 la Milano-Sanremo, dal 7 al 14 settembre la Tirreno-Adriatico. Per quanto riguarda gli eventi Uci World Tour dell’Aso, il ritorno alle corse iniziera’ con il Giro del Delfinato dal 12 al 16 agosto, nell’arco di 5 tappe anziche’ delle consuete otto. La prova sara’ decisiva per rodare i corridori in vista del Tour de France (29 agosto-20 settembre). Le Classiche delle Ardenne, solitamente in calendario in primavera, saranno disputate in autunno con la Freccia Vallone il 30 settembre e la Liegi-Bastogne-Liegi il 4 ottobre. Giro d’Italia in programma dal 3 al 25 ottobre, la Vuelta a Espana dal 20 ottobre all’8 novembre. A chiudere la stagione, la Parigi-Roubaix del 25 ottobre e Il Lombardia del 31.

(ITALPRESS).