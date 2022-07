A fuoco la pavimentazione in legno: chiusa la ciclabile tra Porta Mulina e Cittadella

MANTOVA Mantova brucia. Ancora. Questa volta però non c’è l’ombra del piromane di via Tellera; un po’ perché siamo in via dei Mulini e un po’ perché l’incendio divampato ieri sembra decisamente più di natura accidentale che dolosa. L’unica vera conseguenza è che la ciclabile lungo il ponte di Mulina è stata chiusa per motivi di sicurezza. È successo ieri intorno alle 13.30 quando alcuni passanti (pochi a dire il vero data l’ora) hanno notato del fumo che saliva dalla parte in legno della ciclabile nei pressi del Vasarone. Sul posto si portavano i vigili del fuoco e a seguire una pattuglia della Polizia locale. A prendere fuoco era stato il fondo in legno della ciclabile. Qualcuno potrebbe avere gettato un mozzicone di sigaretta che si è fermato in una delle fessure della pavimentazione in legno, dove sono depositati dei residui di piumini rimasti per l’assenza di precipitazioni. Il secco e il caldo hanno fatto il resto. I vigili del fuoco hanno provveduto a spegnere il principio d’incendio, quindi gli agenti della Locale hanno chiuso la ciclabile per precauzione, visto che il fuoco ha assottigliato il legno della pavimentazione con il rischio che possa cedere sootto il peso del passaggio di qualcuno.