Basket mercato – San Giorgio conferma Petronio. Asan al San Pio X, Viadana prende Defant. Colpo Abc Virtus: ecco il play Zucchi

Mantova A2 femminile – L’ala Cristiana Petronio vestirà anche nella prossima stagione la canotta biancorossa della MantovAgricoltura. Friulana classe 1999, ma ormai mantovana d’adozione, Cristiana è a San Giorgio da quattro anni ed è stata una delle protagoniste della promozione in A2. «Il progetto continua ad essere molto motivante e costruttivo, per cui proseguire è un motivo per me di orgoglio e sono davvero contenta di rimanere. Le conferme delle mie “vecchie” compagne e l’innesto di Giulia Togliani, con cui ho già giocato a livello giovanile negli anni della Reyer, sono sintomo di qualità e coerenza di progetto. C’è un bel gruppo e penso che possiamo fare molto bene».

C Silver – La guardia Adrian Maxi Asan è il primo acquisto del San Pio X. Arriva dallo Junior Curtatone dove ha giocato nelle ultime quattro stagioni. Farà parte anche dello staff tecnico del mini basket. Confermati il play Leonardo Malagutti e l’ala Matteo Steccanella, in forse il centro Simone Faccioli. Per il resto spazio ai giovani del vivaio, come Coghi, Meschiari e Andrea Trazzi, quest’ultimo rientrato dal prestito alla Jbc.

Il Viadana ha tesserato l’ala Massimiliano Defant, scuola Reggiana (ha fatto qualche apparizione in A1), nell’ultima stagione al Montecchio Emilia. Confermati Cacciavillani, Margini, El Ibrahimi, Neri e Prati; mentre lasciano il club Bondioli, Maione e Zamparelli.

Promozione – Altra novità in casa Abc Virtus. Nel roster affidato a coach Trazzi entra infatti anche Edoardo Zucchi, playmaker classe 1990 che ha militato in passato nel Bancole – in panchina c’era proprio Trazzi – nel San Pio X e fino alla scorsa stagione nella Negrini Quistello. «Stefano – spiega Zucchi – è il coach che mi fece esordire nei campionati senior, in Serie C, a 16 anni quindi mi sento molto legato a lui. Per motivi di studio, poi, ho dovuto spostarmi da Mantova, ma lo ringrazio sempre per essere stato il primo ad avermi dato fiducia. Ora mi ritrovo in un contesto in cui non sono più il giovane della classe, ma un senior a tutti gli effetti. A 31 anni lo ritrovo come allenatore e sicuramente avrà un ruolo diverso rispetto a quello che ha avuto anni fa, ma sono comunque emozionato ed affascinato dal poter vivere questa nuova fase in cui entrambi abbiamo vissuto esperienze e siamo maturati. Il campionato di Promozione è nuovo per tutti e due, sarà quindi una continua scoperta e una continua sfida. Non vedo l’ora di ricominciare a lavorare per dare il più possibile il mio contributo ai miei compagni e alla squadra cercando di portare avanti e migliorare sempre di più questo progetto che l’Abc Virtus ha deciso di intraprendere».