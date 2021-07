Scuola: Provincia al lavoro per evitare la Dad. Zaltieri: salviamo la classe I^ dell’Ipa di San Benedetto

MANTOVA Prima convocazione ieri del Tavolo provinciale consultivo per la predisposizione del Piano di organizzazione della rete delle istituzioni scolastiche e del Piano dell’offerta per l’anno scolastico 2022/2023. Coordinato dal consigliere provinciale con delega all’istruzione Francesca Zaltieri, il tavolo in apertura si è soffermato sulle problematiche attuali dei diversi istituti scolastici in vista della ripartenza di settembre che dovrà ancora fare i conti con la pandemia. “Stiamo lavorando sugli spazi per trovare soluzioni adeguate ed evitare in tutti i modi il ritorno alla Dad – ha confermato Zaltieri -. Colgo l’occasione per ringraziare il Comune di Mantova per il grande aiuto che ci sta dando: per la città stiamo recuperando tante disponibilità e a breve saremo in grado come Provincia di offrire un catalogo di spazi che saranno messi a disposizione dei diversi istituti. Sui poli territoriali in provincia, siamo invece ancora in attesa di risposte”. Il decreto provinciale sul dimensionamento e il piano offerta per l’anno scolastico 2022/2023 dovrà essere approvato entro il prossimo 29 ottobre e inviato alla Regione a cui spetterà la decisione finale. La Provincia ha inviato a tutti i comuni la lettera per la richiesta di eventuali variazioni del Piano. Il termine per la presentazione di proposte di modifica al piano è il 10 settembre. Tra i temi affrontati il sottodimensionamento dell’istituto Strozzi che conta 590 studenti, dieci in meno al numero minimo. “Chiederemo assolutamente una deroga” ha assicurato Zaltieri soffermandosi anche sul caso dell’Ipa di San Benedetto per il quale ha auspicato il mantenimento della classe prima.