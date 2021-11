Una panchina rossa all’interno del Campus

MANTOVA Il Polo Territoriale di Mantova del Politecnico di Milano insieme alla Cattedra UNESCO in Pianificazione e Tutela Architettonica nelle Città Patrimonio Mondiale dell’Umanità, in occasione della Giornata Internazionale per l’Eliminazione della Violenza contro le Donne, hanno inaugurato la Panchina Rossa presso il cortile dei gelsi all’interno del Campus.

Alle ore 14:30 la didattica è stata sospesa per permettere a tutti gli studenti e i docenti, di prendere parte all’inaugurazione di questo simbolo.

La panchina vuole essere uno strumento di riflessione e sensibilizzazione collettiva, che, in un’ottica di educazione alla cultura del rispetto, contribuisca a formare le nuove generazioni alla parità di genere. Come ribadisce l’obiettivo 5 dell’Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile: “Porre fine a ogni forma di discriminazione nei confronti di tutte le donne, bambine e ragazze in ogni parte del mondo”.

Per sottolineare come questo tema debba entrare trasversalmente nella vita quotidiana, si è deciso di colorare di rosso una delle panchine utilizzate dagli studenti, cosicché questo simbolo entri nella vita di tutte le persone che frequentano l’Università.

Il Campus di Mantova insieme alla Cattedra UNESCO, si impegnano a far sì che l’evento inaugurale della panchina rossa diventi un ciclo di conferenze volto a sensibilizzare gli studenti, la comunità politecnica è la cittadinanza tutta, verso questo importante tema. Nel corso dell’anno accademico numerosi ospiti verranno chiamati per approfondire questo argomento nei molteplici ambiti della vita di tutti i giorni.