Nasce il corpo di Polizia ambientale

MANTOVA Tutela ambientale: su questa materia si stanno concentrando gli indirizzi dell’amministrazione comunale che proprio in queste ore ha raggiunto una intesa programmatica con la Regione per dare corpo allo schema di accordo di collaborazione per la realizzazione di progetti finalizzati all’attivazione sperimentale dei nuclei di tutela ambientale.

Il Comune, nel caso, ha dato incarico al dirigente del settore Polizia locale Paolo Perantoni di presentare il progetto per l’anno 2022 e predisporre tutti i necessari atti e provvedimenti volti a dare attuazione all’accordo che prevede un contributo regionale di euro 21.026,42 (somma che può subire variazioni in base al numero di accordi stipulati coi Comuni della provincia) per l’impiego del personale appartenente ai servizi di Polizia locale e 35mila euro per l’acquisizione di strumentazione tecnica finanziata totalmente dalla Regione. Il progetto proposto da Mantova al Pirellone avrà una durata annuale.