Basket play off A2 femminile – MantovAgricoltura, fine corsa: Crema vince anche gara-2 (43-61)

SAN GIORGIO Nulla da fare per il MantovAgricoltura, che perde anche gara-2 dei play off contro la fortissima Crema e termina qui la sua stagione. Il primo quarto al PalaSguaitzer si chiude sul 15-4 per Crema, partita a razzo con l’uno-due di Conte e Pappalardo. Le ragazze di Purrone cercano di rimediare senza successo. Il primo canestro virgiliano (di Dettori) arriva a 3’08”, poi le ospiti riallungano sul 15-2 e Marchi da due riduce le distanze. Nel secondo quarto Giulia Monica prova a tirare la carretta con 9 punti complessivi, ma Crema controlla la gara. Capoferri mette a segno due bombe da tre, mentre una viene realizzata da Melchiori. In ombra la temuta D’Alie. Allo scadere del secondo due tiri dalla lunetta di Bernardoni fissano sul 32-20 il punteggio. Il terzo quarto inizia col duello fra Conte che realizza 4 punti e Llorente che ne sigla 2 e raddoppia con due liberi. D’Alie, Pappalardo e Visconti allungano nel punteggio per Crema, Mantovagricoltura prova a ridurre, ma il team di Diamanti è implacabile e chiude il parziale sul 51-27. L’ultimo quarto vede subito protagonista Bottazzi che sigla prima tre punti e poi due. Nori rompe il ghiaccio per Crema, poi va a segno Llorente e sale in cattedra Bernardoni con 9 punti a referto. Ma la rimonta è un’utopia e Crema può gestire tranquillamente il largo vantaggio chiudendo 61-43.