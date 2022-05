Basket Serie A2 maschile – Staff, Maspero si gode i play off: “E adesso sotto col derby”

MANTOVA Uno dei primi pensieri passati nella testa di Giorgio Valli, non appena staccato il biglietto per i play off, è stato quello di ringraziare e sottolineare il contributo nel girone di ritorno di Matteo Ferrara e Lorenzo Maspero, reduci da due lunghi stop ma che hanno dato tutto quello che avevano per aiutare la squadra a risalire la corrente. Maspero era assente dalla fine della stagione precedente e il suo ritorno il 6 febbraio contro Cantù ha contribuito, pur con comprensibilissimi alti e bassi, in modo determinante a ridare equilibrio e solidità alla Staff, proprio nella fase cruciale della regular season. Il suo feedback dopo questi mesi non può che essere positivo: «Sono felice di essere tornato in campo e poi di non aver mai saltato una partita dal mio rientro – afferma “Lollo” – . Questa è davvero una grande soddisfazione. Vuol dire che il recupero è stato adeguato. Tanto del lavoro fatto è stato grazie a Daniele Missarelli e a al preparatore Roberto Bianchi con cui mi sono allenato nei mesi di stop. Mentalmente, invece, ho utilizzato la tecnica del non avere aspettative. Ho ascoltato il mio corpo giorno dopo giorno e le risposte che mi dava. Una volta passato il periodo peggiore, mi sono integrato con il gruppo, a giocare e a dare il mio contributo. Ovviamente il ginocchio infortunato non è ancora uguale all’altro, ci vorrà ancora un po’ e quest’estate dovrò lavorare tantissimo. Magari da fuori sembra del tutto recuperato, ma non è così. Anche dal punto di vista muscolare ci sono differenze. Durante la fase a orologio ho avuto un calo fisico. Non avendo fatto la stessa preparazione della squadra, era previsto che accadesse. Ma adesso sono pronto a dare il 100%».

Arrivato a Mantova nella stagione 18/19, Maspero è secondo per militanza con la canotta biancorossa, dietro a Ferrara sbarcato in quella precedente, e ha quindi potuto sviluppare una dose di “mantovanità” sufficiente per far sì che la serie-derby contro Verona si presenti come un evento al cardiopalma. «Mi ero posto l’obiettivo di giocare i play off e sono felice di questo appuntamento – conclude – . Il derby è estremamente stimolante, noi giocatori e lo staff siamo molto carichi. Il mio augurio è che dopo due anni di pandemia ci sia davvero la possibilità di avere la Grana Padano Arena più piena possibile. Ricordo i miei primi anni qua e di pubblico ne avevamo parecchio. Questa è l’occasione giusta per rivedere e rivivere quell’atmosfera».