Basket serie A – Vallesi sprona i Caimani: “Tutti uniti contro Casale sul Sile: non possiamo sbagliare davanti al nostro pubblico”

Viadana È iniziato sotto i migliori auspici il cammino nel girone Tre della Serie A per i Caimani. La squadra di Madero e Tejerizo ha espugnato per 22-15 il campo del Badia Polesine. Domenica prossima, alle 17.30, grande attesa per il debutto allo Zaffanella contro il Casale sul Sile, squadra che ha conquistato il derby casalingo trevigiano contro il Paese con un netto 41-16 domenica scorsa al debutto. I Caimani giocheranno così la loro prima partita interna, dopo quella di Serie A Elite tra ila prima squadra e i Sitav Lyons Piacenza.

«Sofferta, ma meritata la nostra vittoria in Veneto – afferma il pilone Bruno Vallesi – Va bene così, ma dobbiamo lavorare per migliorarci. Abbiamo vinto solo la prima gara di campionato, quindi dobbiamo restare uniti e concentrati e sfruttare al meglio le occasioni che ci capitano. Ora sotto a preparare la gara con il Casale sul Sile: vogliamo giocarla al meglio delle nostre possibilità. Sarà il nostro debutto allo Zaffanella e vogliamo fare bene. Sarà un pomeriggio di rugby e festa, soprattutto considerando che prima di noi giocherà la prima squadra del Viadana».

L’attesa cresce tra i tifosi, pronti a sostenere la squadra in questa nuova sfida, con la speranza di confermare quanto di buono mostrato a Badia Polesine e continuare a crescere nel corso della stagione. La società sta lavorando con impegno per garantire una buona organizzazione dell’evento e un clima caloroso per giocatori e pubblico. Il gruppo è motivato e consapevole delle difficoltà del girone 3, ma determinato a dare il massimo in ogni incontro, con l’obiettivo di lottare per restare ai vertici. La sfida con il Casale sul Sile sarà un test importante per misurare la crescita della squadra e per confermare le cose positive viste al debutto con il Badia.