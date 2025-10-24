La notte di San Silvestro si accende con Capossela e fuochi sul lago

MANTOVA La notte di Capodanno a Mantova sarà animata dallo spettacolo musicale di Vinicio Capossela.

La Giunta Palazzi, venerdì 24 ottobre, ha approvato la proposta artistica presentata da Mister Wolf Srl per l’esibizione, nella notte del 31 dicembre in piazza Sordello, del cantautore, polistrumentista e scrittore italiano (nato ad Hannover in Germania). L’evento sarà arricchito dall’intrattenimento di Pop Start, per la conduzione della serata, e con un Dj Set a cura di Blue Mondays in apertura e chiusura del concerto di Capossella.

L’investimento complessivo dell’Ente è di circa 125mila euro ed include anche tutti gli allestimenti necessari e relativi agli adempimenti e licenze (palco, service audio-video-luci, allestimento completo della piazza, licenza di pubblico spettacolo e agibilità, camerini, vitto e alloggio cast artistico e tecnico, oneri previdenziali). Esclusi i relativi servizi di sicurezza, sorveglianza sanitaria, Vigili del Fuoco, pulizia e bonifica area, Siae/Lea, noleggio dei wc chimici.

Inoltre, il Comune di Mantova ha già intrapreso l’apposita procedura al fine dell’affidamento del servizio di progettazione, organizzazione ed esecuzione anche di uno spettacolo pirotecnico-musicale sui laghi, che si terrà al termine dell’esibizione artistica.

Vinicio Capossela è uno dei cantautori italiani più particolari, che unisce alla ricerca musicale l’attività di scrittore e creativo. Nel 2017 ha vinto il prestigioso Premio Tenco alla carriera, oltre ad aver ottenuto nel corso della sua attività cinque Targhe Tenco, quali riconoscimenti per la variegata produzione artistica e musicale “che si sviluppa intorno a diverse tematiche relative all’umano, declinate in spettacoli di grande successo”.

L’esibizione di Capossela, unitamente alla presenza di Blue Mondays in apertura e chiusura della serata, è stata ritenuta dall’Amministrazione comunale in grado di attrarre molti mantovani, turisti presenti in città per le festività ed anche diverse tipologie di pubblico, specialmente giovani, favorendo, pertanto, la visibilità di Mantova in occasione dei festeggiamenti di fine anno.

Anche per questo Capodanno la città si prepara a vivere un grande evento di qualità, per festeggiare all’insegna della buona musica e del divertimento.