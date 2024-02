Basket serie A2 f – Il MantovAgricoltura ci crede e punta al decimo centro di fila in casa col forte Costa Masnaga

San Giorgio Scontro ad alta quota tra MantovAgricoltura San Giorgio e CLV-Limonta Costa Masnaga (ore 20.30) sul parquet del PalaSguaitzer.

In questo derby lombardo, le mantovane, in grande condizione, andranno alla ricerca della decima vittoria consecutiva, che darebbe loro il diritto a pretendere qualcosa di più del quinto posto. Il podio a portata di mano però lo dovranno ottenere in una sfida decisamente probante contro una delle migliori squadre del girone. Sarà anche il debutto ufficiale in casa del neo coach Lorenzo Logallo, dopo l’avvicendamento in settimana con Stefano Purrone. In casa Limonta, per approfittare al cento per cento dello scontro diretto tra la prima e la seconda, le ragazze di coach Andreoli non avranno altro risultato se non quello vincente. La trasferta contro una delle compagini più in forma del campionato sarà un test complicato, ma sarà anche una prova del nove per dimostrare di valere un posto in vetta alla classifica. La gara di andata si concluse sul 69-57 per le lecchesi in una sfida opaca per la compagine mantovana. Occhio al mix di giovani atlete esplosive come Caloro, Piatti, N’Guessan, Osazuwa e Bernardi a cui si uniscono veterane di altissimo profilo come Ravelli, Tibè e Pappalardo; una delle punte di diamante è Vittoria Allievi, con 12,5 punti e 5,4 assist in media a partita.

La palla a due è fissata per le ore 20.30. L’ingresso alla struttura sarà gratuito e sarà possibile seguire anche la diretta sul canale YouTube societario, a partire da pochi minuti prima dell’inizio della gara.