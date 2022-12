Calcio dilettanti – Maltempo: sospesi tutti i campionati provinciali, dalla 2ª Categoria all’Attività di Base. Si ferma pure l’Open League a 11 Uisp

Mantova La pioggia caduta abbondantemente nella giornata di ieri su tutto il territorio provinciale, e le previsioni meteo che annunciano ulteriori precipitazioni nel weekend, hanno già avuto pesanti conseguenze sull’attività dei campionati dilettantistici e giovanili. La Delegazione Provinciale di Mantova ha comunicato già ieri nel primo pomeriggio la sospensione di tutti i campionati di pertinenza (dalla Seconda e Terza Categoria all’Attività Giovanile e di Base, tornei compresi) previsti per il weekend del 10-11 dicembre. Le date di recupero dei singoli tornei verranno comunicate nei prossimi giorni.

Il Comitato Regionale Lombardia ha confermato tutto il programma del weekend (sono state però rinviate un paio di gare Juniores, come si vede qui sotto), saranno quindi gli arbitri a decidere nei singoli casi. Al momento sono confermati anche i campionati di Cremona, emiliani e di Reggio, ma l’eventuale sospensione potrebbe arrivare anche in extremis.

Per quanto riguarda gli enti di promozione sportiva, la commissione tecnica sportiva del campionato Open League a 11 dell’Uisp ha deciso di sospendere tutte le gare della 2ª giornata di ritorno che erano in programma tra ieri sera e oggi. Le stesse sono state tutte rinviate (tranne la partita Grazie-Campitello Assicurazione Novellini che si è giocata mercoledì ed è terminata 0-4 con rete di Andrea Bertazzoni al 20′, la doppietta di Emanuele Fusari al 31′ e al 40′ e il gol di Riccardo Monici al 41′) a oltre la metà di gennaio 2023 quando, dopo la pausa natalizia, riprenderà la competizione calcistica amatoriale per eccellenza.

Sabato 17 dicembre (ore 15) a Cereta resta calendariato il recupero della 9ª giornata, Cereta-Casalpoglio Elettroimpianti Vega.