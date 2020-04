Calcio femminile – Suzzara, futuro in rosa

SUZZARA I risultati della nazionale femminile hanno avvicinato tante ragazze alla pratica del calcio, e hanno convinto diverse società mantovane a spingere sulla realtà in rosa. Il Suzzara, per esempio, è partito dalle giovani, per provare a costruire una prima squadra in futuro: sono già 24 le ragazze tra i 10 e i 12 anni che hanno iniziato il cammino con le zebrette. A spiegarlo è uno dei promotori del progetto, Pietro Pedroni: «Con i genitori dell’Istituto Comprensivo di Suzzara siamo partiti da un progetto contro il bullismo, per arrivare poi alla pratica del calcio femminile. Quest’anno avevamo anche in programma la disputa dei campionati figc Pulcini e Under 12, ma l’emergenza Coronavirus ha stoppato tutto. Riprenderemo il prossimo anno. Negli scorsi mesi abbiamo fatto delle amichevoli contro il Sassuolo, Novellara e Viadana. Sono andate molto bene, abbiamo ottenuto ottimi risultati. Proseguirà la collaborazione con l’istituto comprensivo 2 di Suzzara e col liceo sportivo Manzoni, per portare nelle scuole la pratica del calcio femminile». Nomi importanti anche per quanto riguarda lo staff tecnico: l’U12 è seguita dall’ex nazionale Teresa Negri, un’altra ex giocatrice ad alti livelli, Alessandra Baraldi, segue l’U10.