Pallavolo serie B1 f – Il Volta deve difendere il 2º posto. L’Euromontaggi mette la freccia

Mantova Il quartultimo turno riserva un’altra gara casalinga al Volta, dopo quella vincente per 3-2 sul Volano. La squadra di Fabio Tisci e Nedo Panizza al PalaAlesia ospita il Folcieri Ostiano (ore 20.30, arbitri Benigni di Verona e Bonzanni di Bergamo). Il team ospite è allenato da Leali ex Volta, essendo stato secondo di Bonini, e schiera l’ex Vidi e Frigerio, che ha giocato ad Asola e Medole. Le collinari sono seconde a quota 40 con Castel d’Azzano. «Conta poco la posizione in classifica – afferma coach Tisci – Affrontiamo un sestetto ancora non matematicamente salvo, dunque in cerca di punti. Dobbiamo entrare in campo con la migliore mentalità, battere bene e avere un ottimo cambio palla». L’Euromontaggi Porto è impegnato a Volano contro il Rothoblaas, avanti una lunghezza (ore 20.30, arbitri La Mantia di Palermo e Flavia Caltagirone di Agrigento). «Vietato mollare in Trentino – afferma il ds Irene Michelini – Siamo nelle prime posizioni e proviamo a centrare i play off. All’andata ci avevano schiacciato. Proveremo a rifarci».