Calcio Serie C: Mantova-Triestina 2-1. Brignani: “Bella anche così, ma dovevamo chiuderla prima”

Mantova Il “fastidio” per l’autogol («Nemmeno lo sapevo, ma ho subito fallo, l’arbitro lì ha sbagliato») supera la gioia per la rete del raddoppio, la sesta stagionale. Mentalità. Fabrizio Brignani incarna perfettamente lo spirito di questo Mantova. «Abbiamo – dice – regalato al mister una bella vittoria per il suo compleanno, ma ne meritava una più netta. Queste partite nascondono delle insidie, sapevamo poi che la Triestina è squadra che ha risolto tante gare alla fine, dovevamo essere più bravi a chiuderla prima. Il meccanismo è rodato, dobbiamo lavorare sui particolari. Da difensore, però, devo dire che è bello vincere partite così, anche soffrendo un po’». La Triestina è fuori gioco, sarà sfida a due col Padova. «A parole si fanno sentire – dice Brignani – di sicuro non molleranno. Ma se noi andiamo avanti così e correggiamo i piccoli difetti, possiamo anche non pensare a chi sta dietro. Sei gol? E non voglio fermarmi. Bisogna essere sempre ambiziosi, a livello di squadra e personale».