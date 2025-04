Basket serie A2 f – Orazzo: “MantovAgricoltura da applausi. Ora il Bolzano, ci giochiamo il primo posto”

San Giorgio MantovAgricoltura senza rivali. Lo si può ben dire, dopo la vittoria di sabato scorso a Vicenza sul Velcofin per 63-66: solo le venete mancavano all’appello e ora la lista è completa. Le sangiorgine sono riuscite a battere, tra andata e ritorno, tutte le avversarie del girone. E soprattutto, grazie a questi 2 punti e al settimo centro consecutivo, blindano il primo posto, a due giornate dal termine, per andare ai play off da prime della classe. Non è stata di certo una passeggiata però, perché il Velcofin fino all’ultimo è rimasto attaccato alla partita e alle avversarie, fino a sfiorare il pari nel finale con la tripla di Nespoli stoppata sulla sirena. Brava la difesa di Mantova nei momenti finali a chiudersi e difendere due punti fondamentali. Tra le grandi protagoniste di questa annata vi è sicuramente Marida Orazzo, che torna sul successo di sabato a Vicenza. «E’ stata una gara tosta – spiega la guardia, che ha messo a referto 7 punti – contro l’unica squadra che in questo campionato non eravamo riuscite a battere. Sapevamo sarebbe stata una partita complessa, anche a causa dell’assenza di Elena Fietta e per cui abbiamo dovuto reinventarci. Nonostante ciò siamo partite forte spingendo fin da subito; loro poi sono rientrate e si è rivelata essere una partita molto equilibrata e fisica, ma alla fine siamo riuscite a portare a casa il risultato. Erano due punti importantissimi per noi». E ora al lavoro per preparare l’ultima gara in casa della regular season, contro l’Alperia Basket Club Bolzano. «Sabato affronteremo le altoatesine. In palio ci sono altri due punti altrettanto importanti: anche loro sono una squadra fisica ed intensa, perciò sarà senza dubbio un banco di prova duro per noi. Ci giochiamo il primo posto in regular season, dunque per tutto il movimento si tratta di una partita fondamentale». E poi ultima partita di campionato, il 12 aprile, sul difficile campo di Ragusa… «Sì, chiuderemo il girone a Ragusa, ma vogliamo ragionare una sfida alla volta: sicuramente il valore di quella trasferta dipenderà anche da quella che sarà la sfida contro Bolzano sabato prossimo. Lì ci giochiamo tanto». Sabato 5 aprile al PalaSguaitzer, in occasione dell’ultima partita della regular season, si terrà la presentazione di tutto il Settore Giovanile e minibasket, a cui sono invitati tutti i tifosi sangiorgini.