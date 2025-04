Canoa fondo – La Lega Navale conquista cinque ori e un argento ai Regionali di Peschiera

Mantova La squadra di canoa della Lega Navale Italiana sezione di Mantova ha partecipato domenica a Peschiera al Campionato Regionale di fondo 5000 mt barche multiple, valido per il titolo Regionale del Veneto. Dei quattordici atleti che hanno gareggiato, ben nove sono saliti sul podio, per un bottino di cinque ori e un argento: nei 5000 medaglia più pregiata per Andrea Alberini e Marianna Ballarini nel K2 e per Sara Gardinazzi nel K1 per la categoria Juniores. Ha conquistato l’oro anche Chiara Nasi nel K1 Senior, mentre l’argento è andato alla coppia formata da Sara Fasano e Tommaso Palazzo nella categoria K2 Ragazzi.

Gli atleti della Canoagiovani si sono invece misurati sulla distanza dei 2000 metri: ed ecco l’oro per Azzurra Peccini e Vittoria Buzzi nel K2 Cadette B e primo posto anche per Vittoria Zanazzi nel K1 cadette A. In grande crescita Giulio Nuvoloni (Cadetti B) e Marco Bossolini (Cadetti A), che hanno sfiorato il podio nel K1 posizionandosi entrambi al quarto posto. Buona gara anche per Pietro Benincasa (Senior) e Mattia Boduri (Allievo B 1º anno). Un grande applauso a Nicola Gavioli, che ha ottimamente debuttato domenica nelle gare agonistiche. Gli allenatori della Lega Navale sono soddisfatti dei risultati ottenuti a Peschiera: «Peccato che non ci sia stata una grande affluenza – commenta Daniele Rossi – ma i nostri ragazzi anche a Peschiera hanno avuto modo di misurarsi sulle distanze del fondo, una sorta di allenamento per il Campionato Italiano 5000 di Sabaudia e il Campionato Italiano Maratona di Firenze che si terranno nelle prossime settimane».