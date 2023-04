Calcio Promozione – Castellana al completo per la volata finale

Castel Goffredo E’ bastata una sconfitta, nello scontro diretto con l’Orceana, nel turno della scorsa settimana, per far scivolare la Castellana al quinto posto in classifica. Eppure i biancazzurri restano la seconda miglior formazione nel girone di ritorno (21 punti all’attivo nel 2023), secondi solo ad una Pavonese (23) che solo ultimamente ha ripreso quota, imboccando la strada verso l’Eccellenza.

Ma l’occasione per riscattarsi subito c’è: i biancazzurri domenica prossima, a Castel Goffredo, se la vedranno contro una Vighenzi che nelle undici giornate disputate nel ritorno ha messo in carniere solo un punto meno dei goffredesi nel 2023.

Insomma, non bisogna demoralizzarsi e occorre puntare all’obiettivo play off. La sosta di campionato è propizia per recuperare le energie e qualche giocatore fondamentale, assente nella sfortunata gara di Orzinuovi. Bisogna mettersi alle spalle le due sconfitte rimediate nelle ultime tre partite di campionato. Se il duttile (e ultimamente decisivo) centrocampista Orlandini non ci sarà per squalifica ed è incerto Azzini, torneranno disponibili Faye Pape, Pizza, David e Patrick Thai Ba, Bonaglia e forse anche Marangi: la classe di quest’ultimo potrebbe essere centellinata in questo rush finale. «La battuta d’arresto non complica i nostri obiettivi, neppure li stravolge – afferma il dg Alessandro Novellini -. E’ pur vero che eravamo rimaneggiati: alla conclusione della stagione regolare ci sono ancora quattro turni. Noi andiamo avanti gara dopo gara, il primo nostro pensiero è rivolto alla gara casalinga con la Vighenzi, un osso duro visto che ha fatto bene nel ritorno, ma puntiamo al successo. In questo momento siamo in linea con gli obiettivi, è chiaro che dobbiamo cercare la miglior posizione agli spareggi. La sosta ci consente di recuperare gli assenti: abbiamo sempre dimostrato che, con l’organico al completo, non temiamo nessuna avversaria». «La Pavonese andrà con merito in Eccellenza – sottolinea il dg -, avendo dimostrato di essere stata la squadra più regolare, noi faremo una lotta serrata per cercare il miglior piazzamento».